Пытался припарковаться, а в итоге задавил свою сожительницу 16:22, 16 января 2018 г.



В одном из дворов на улице Радищева Иркутска водитель автомобиля "Сузуки" наехал на женщину, которая стояла на тротуаре. 47-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм.

По предварительной информации, наезд был непреднамеренный. Мужчина заезжал на парковку, а его спутница показывала ему, как лучше расположить транспорт. Известно, что права предполагаемый виновник ДТП получил только два месяца назад. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. По результатам медицинского освидетельствования на момент аварии водитель был трезв.