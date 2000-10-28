План реконструкции и благоустройства Иерусалимского парка представили в Иркутске 14:11, 16 января 2018 г.



Первое общественное обсуждение проекта состоялось в соборе Непорочного Сердца Божьей Матери. В нем приняли участие представители религиозных конфессий, архитекторы, жители и администрация города.

Реконструкция пройдет в несколько этапов. К первому приступят уже летом этого года. Он предполагает создание аллеи – продолжения Иерусалимской лестницы. На ней будут располагаться цветники и стенды с информацией о знаменитых иркутянах, похороненных на Иерусалимском кладбище. Аллея завершится круглой площадью с небольшой православной часовней. Иерусалимский мемориальный парк попал в проект благоустройства "Городская среда".