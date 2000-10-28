Избирательный штаб Владимира Путина открыли в Иркутске 14:09, 16 января 2018 г.



Действующий президент страны будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Единый день голосования в России пройдет 18 марта. Предвыборный штаб в Иркутской области возглавили три сопредседателя.

Это главный врач областного онкодиспансера, доверенное лицо кандидата в президенты Виктория Дворниченко, директор драмтеатра Анатолий Стрельцов и председатель областного совета женщин Галина Терентьева. Региональный штаб продолжат формировать. Полный его состав будет известен после того, как озвучат список федерального избирательного штаба в ближайшее время.