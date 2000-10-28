Под лед Лены провалились еще два трактора 14:07, 16 января 2018 г.



Провальная спасательная операция. Третья машина провалилась под лед в зоне ЧП на реке Лена. Первые два большегруза ушли под воду в Киренском районе Иркутской области еще 10 января.

Сначала при попытке пересечь реку по нелегальной переправе провалился бензовоз. На помощь ему пытался прийти автокран и буквально встал на крышу автоцистерны. Из бензовоза в реку попало 20 тонн нефтепродуктов. К месту происшествия отправились сотрудники МЧС, они ликвидировали загрязнение и начали спасательные работы. Распилили лед, подготовили оборудование, чтобы с берега вытянуть застрявшую технику. Однако вечером в понедельник, когда спасатели приостановили работы на ночь, собственник машин решил сделать все по-своему. Он использовал свой 25-тонный трактор, на который уже установили спасательное оборудование. "Он должен был действовать, и на него установили полиспас, который будет вытягивать технику. Они решили попробовать зайти со стороны на лед и приподнять кран, который стоит на бензовозе. Ну вот и попробовали. Утопили его", - рассказал Кирилл Свистелин, мэр Киренского муниципального района.

И уже сегодня утром на Лене, но в другом месте провалился под лед еще один многотонник. В устье реки Ичёра пересечь реку пытался трактор фермерского хозяйства. 31-летний водитель погиб. К месту происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Сотрудники МЧС призывают администрацию Киренского района вплотную заняться безопасностью на водных объектах, а водителей не рисковать жизнью на нелегальных ледовых путях.