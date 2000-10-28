В Братске пассажир напал на таксиста с пистолетом и ножами 14:04, 16 января 2018 г.



Буйный пассажир достался одному из братских водителей такси. Мужчина сел в машину с целым арсеналом: с собой у него были пистолет и два ножа. Спастись от хулигана водителю помог экипаж ДПС.

В жилом районе Порожский в Братске около трех часов ночи сотрудники заметили автомобиль, который вилял из стороны в сторону. Затем машина потеряла управление и съехала в кювет. Услышав из салона крики о помощи, полицейские открыли автомобиль и увидели человека с оружием. "У данного пассажира мы увидели нож. Нож был охотничий, большой. Выждали, поймали момент, когда не было у него возможности как-то махнуть этим ножом, применили физическую силу и спецсредства - наручники. Вытащили его из машины, вызвали наряд дополнительный", - рассказал Сергей Дингес, инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России "Братское".

Нападавшего обезвредили, у него изъяли пневматический пистолет и два охотничьих ножа. Хулигана отправили в спецприемник. Проводят доследственную проверку. Бдительных дорожных полицейских Сергея Дингеса и его напарника Евгения Пархоменко поощрят.