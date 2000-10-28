Иркутский таксист искал несуществующих пассажиров под машиной 20:53, 15 января 2018 г.



Поездка на такси может преподнести не самые приятные сюрпризы. Сегодня в редакцию программы "Новости" прислали видео, на котором водитель одной из служб такси в Иркутске ведет себя явно неадекватно: ищет в машине каких-то невидимых людей. Очевидцы говорят, что буквально за пару минут до этого он высадил пассажиров.

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Микрорайон Юбиленый в Иркутске. Эта остановка - привычное место для отдыха таксистов. Вот и в этот раз водитель довез пассажиров до места, посидел какое-то время внутри. А затем вышел и начал выяснять отношения... с машиной. Так показалось очевидцам со стороны. "Он что-то там прыгает, с пульта ее заводит сам, начал подходить к другим водителям. Те смеются. Думаю, что с ним случилось. Он только что приехал, с пассажирами был. Нет никого в машине. Под машиной? Давайте посмотрим под машиной. Нет никого под машиной", - комментирует очевидец.

Это видео быстро разошлось по сети. Нашлись те, кто знакомы с водителем такси и даже работали с ним когда-то. Роман Хвостов рассказал: раньше был напарником таксиста. Вспоминает, что в непонятном состоянии видел коллегу часто. "Он злоупотреблял. Мне летом приходилось выходить часто за него, под его позывным. Бывало так, что водитель просто трубку не брал. А бывало, что он приезжал, я видел, в каком он состоянии. Я забирал машину и работал дальше уже", - говорит Максим Хвостов, бывший водитель такси.

Чтобы разобраться, что же случилось с водителем в этот раз, мы обратились в службу такси. Пока специалисты в другой части России изучают видео, иркутская ассоциация таксистов уже выяснила: на этом седане нельзя было перевозить пассажиров. "На данную машину было получено разрешение в Министерстве транспорта на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Однако 4 августа 2008 года ИП "Вологжина" это разрешение сдала. Перевозить пассажиров он не мог. В каком состоянии он находился, мы утверждать не можем. То ли это было опьянение, то ли действительно человек устал очень сильно от работы", - сказал Дмитрий Сидоров, президент ассоциации таксистов Иркутской области.

Кстати, история с невидимками закончилась уже вечером. До наступления темноты водитель безуспешно пытался выгнать кого-то невидимого очевидцам, даже вызвал эвакуатор, чтобы поднять машину. Но владелец автомобиля приехал раньше и забрал машину.

И как нам сообщили в пресс-службе сервиса, водитель больше не работает в их компании.