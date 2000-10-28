Автомобильный виадук в Мегете открыли 18:39, 15 января 2018 г.



Движение машин по единственному в поселке переезду через железнодорожные пути прекратилось в середине ноября. На конструкции обнаружили трещину. Оказалось, серьезно повреждена одна из опор. По словам экспертов, к этому привела ошибка, которую совершили еще при строительстве.

Среди жителей эта новость вызвала панику. Виадук соединял отдаленные населенные пункты с центром Мегета - школой, детскими садами и больницей. Отремонтировать мост планировали к концу декабря. Но по техническим причинам сделать этого не удалось. Вчера переезд открыли в тестовом режиме. Каркас моста укрепили дополнительной конструкцией. По ней запустили реверсивное движение для транспорта весом менее 3,5 тонн. "Движение школьных автобусов будет организовано следующим образом. Так как у нас три школьных автобуса, два из них по мосту могут пройти, а третий по своим габаритам пройти не может. Поэтому мы уточники все свои маршруты, немножко их изменили, видоизменили. Автобусы будут туда уходить в две смены", - сообщила Ольга Игумнова, директор СОШ пгт. Мегет.

Официально мост откроют в среду. При этом жители уже жалуются на долгожданный переезд: заезд слишком крутой. Несколько машин получили царапины. Все недочеты в администрации ангарского городского округа обещали устранить в ближайшее время.