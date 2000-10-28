Затонувшие на Лене бензовоз и автокран вытаскивают специальными тросами 17:51, 15 января 2018 г.



30-метровую прорубь сделали спасатели для того, чтобы поднять бензовоз и автокран со дна Лены. Они начали уникальную операцию вблизи населенного пункта Кривая Лука в Киренском районе.

Там бензовоз пересекал реку вне ледовой переправы и провалился. На помощь ему отправили автокран, однако лед не выдержал и второй автомобиль также ушел под воду. Это произошло в 30 метрах от берега. Оба водителя выбрались самостоятельно. Один из грузовых автомобилей перевозил 20 тонн нефти. Чтобы поднять два "Урала" со дна, на суше установили столбы в виде рычагов, до места провала вырубили лед. Машины вытаскивают специальными тросами. Для ликвидации нефтепродуктов спасатели используют специальный сорбент и вакуумную машину. Уже удалось откачать около 8 тонн загрязненной жидкости. Водолазы ведут постоянный мониторинг состояния акватории реки.