Пострадавшие в общественном транспорте пассажиры не могут добиться возмещения ущерба здоровью 17:36, 15 января 2018 г.



В сентябре прошлого года 9-летний школьник выпал из автобуса и оказался под колесами транспорта. Он получил серьезные травмы и до сих пор проходит лечение. Только перевозчик не спешит возмещать ущерб здоровью ребенка. Как быть в таком случае и почему общественный транспорт - это тоже источник большой опасности, расскажем в следующем материале.

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Семья Матвеевых уже почти полгода пытается добиться компенсации денег, потраченных на лечение их сына. Осенью 9-летний Макар угодил под ПАЗик, машина буквально проехала по руке школьника. Мальчик получил серьезные травмы и перенес операцию. На очереди еще одна, пластическая. Реабилитация продолжается и требует немалых денег.

Татьяна Матвеева, мама Макара: Сейчас ему нужны мази, рассасывающие его шрам, чтобы менее было заметно и рука работала более полноценно. Мази стоят от 5 тысяч и выше. Общая сумма, мы подсчета не вели, но уже более 20 тысяч мы выложили.

Макар Матвеев, пострадавший: Сначала так немножко, я не мог еще расширить руку, потому что мне вот это мешало. И сначала у меня вот эти три пальца было больно, а мизинец нет. Сейчас никакие пальцы не больно, только вот когда сюда нажимаю, больно.

С просьбой помочь материально мать Макара обратилась к перевозчику. Там прямым текстом сказали, что рассчитывать семья Матвеевых может только на свои силы.

А это другой громкий случай. В прошлом году пенсионерка Нина Страмова тоже выходила из автобуса и получила серьезные травмы головы. В больнице иркутянка пролежала 5 дней, ей наложили 20 швов. Последствия того случая до сих пор сказываются. Но уже предсказуемо: денег за вред здоровью пожилая женщина тоже не дождалась, несмотря даже на то, что автобус был муниципальный. "Который меня сбил-то, он даже не показывался. Не показался даже, я и не видела его, и не знаю. Еще врет, что я шла и упала. Я все порвала на себе, все в крови. Я у него пока сидела на сиденье, лужа вот такая набежала", - вспоминает Нина Страмова, пострадавшая.

Автоюристы советуют не ждать добровольного возмещения вреда в подобных случаях, а собрать все медицинские справки и данные из ГИБДД, затем уже с ними идти в суд. "Как правило, у перевозчиков ответственность застрахована. Естественно, пострадавший имеет право обратиться в страховую компанию и получить возмещение. Что касается компенсации морального вреда, то здесь потерпевший обращается непосредственно к владельцу источника повышенной опасности и уже в судебном порядке взыскивает с него денежную компенсацию морального вреда", - прокомментировал Иван Зубарев, автоюрист.

По данным ГИБДД, за 2017й год в Иркутске произошло около сотни ДТП с общественным транспортом. Пострадали 146 пассажиров, четверо погибли. При этом не важно, виноват в происшествии водитель транспорта или сам пассажир, в любом случае покрыть медицинские расходы человеку обязаны.