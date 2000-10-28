В финале чемпионата мира по бенди сборная России уступила шведкам 17:08, 15 января 2018 г.



Соревнования проходили в китайском Чэндэ. Участие приняли восемь команд. В женскую сборную нашей страны вошли представительницы Приангарья. Дружина уверенно лидировала в турнирной таблице и оставила позади команды Норвегии, США и Финляндии. В своей группе россиянки даже обыграли Швецию. Однако в решающем матче соперницы из скандинавской страны начали играть агрессивно, а наша команда допускать ошибки.

Первый тайм заканчивали в меньшинстве, сняли защитницу. Воспользовавшись этим преимуществом, на 43-й минуте единственный гол в ворота россиянок забила Камилла Юханссон. В результате у нас серебро. "Два момента нас немножко расстроили. Но мы все равно продолжали атаковать, потом столкновение в центре поля. Шведки начали нас откровенно провоцировать, подталкивать. Атака туда, атака сюда. Пошли удаления. Шведки начали грубить. Мы начали отвечать", - прокомментировал Александр Межуев, главный тренер женской сборной России.

В матче за бронзовые награды сборная Норвегии оказалась сильнее хоккеисток из Финляндии. Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд проходит раз в два года. Турнир в Китае стал девятым в истории бенди. Для сборной Швеции это была восьмая победа, на счету российской команды одно золото 2014 года.