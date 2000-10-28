Федор и Александр Балтуевы успешно выступили на Всероссийском турнире по вольной борьбе 15:19, 15 января 2018 г.



Золото и серебро на Всероссийском турнире по вольной борьбе. Братья Федор и Александр Балтуевы из Осинского района показали высокие результаты в Москве на турнире среди юношей до 18 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР Александра Иваницкого. У Федора первое место, у Александра второе. На соревнованиях проводился смотр сборной России для участия в первенстве Европы. Как минимум один из братьев Балтуевых уже обеспечил себе место в сборной.