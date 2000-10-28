"Иркут" одержал две победы над "ЦСКА-2" 15:16, 15 января 2018 г.



Две домашние победы подряд. Баскетбольная команда "Иркут" порадовала болельщиков в минувшие выходные. На паркете дворца спорта "Труд" "оранжево-черные" принимали московский "ЦСКА-2".

В первый день игры армейцы вышли на площадку заряженные на победу, первую четверть они легко выиграли. Но после перерыва иркутяне собрались и уже во втором игровом отрезке догнали москвичей. В последней игровой четверти на площадке произошел конфликт. Это привело к дисквалификации на следующую игру у "Иркута" одного игрока, у "ЦСКА-2" двух игроков. Эта неудача сказалась на следующий день. Москвичи были не так свободны в ротации, иркутяне задали тон с самого начала матча и закончили победой с большим отрывом - 81:64.

Андрей Мальцев, главный тренер "ЦСКА-2": Команда Иркутска победила у команды "ЦСКА-2", показала хороший, искрометный баскетбол, который позволяет ей находиться в середине турнирной таблицы.

Станислав Истомин, главный тренер БК "Иркут": В любом случае у любой команды есть вещи, которые волнообразно идут, где-то команда может подсесть. Это проблема только "ЦСКА". То, что мы выиграли, я всех могу только поздравить: и болельщиков, и ребят.

Следующая игра у "Иркута" на выезде 18 января с "Самарой".