Братчанин Семен Павличенко стал вторым на этапе Кубка мира 15:09, 15 января 2018 г.



Соревнования прошли в немецком Оберхофе. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 25,858 секунды. Победителем стал немец Феликс Лох, на третьем месте также представитель Германии Энди Лангенхан.

Действующий обладатель Кубка мира россиянин Роман Репилов финишировал с пятым временем. Как сообщает ТАСС, в первом заезде Павличенко выступал в олимпийском комбинезоне бордового цвета без российских символов и занял промежуточное четвертое место. Перед заключительной попыткой он переоделся в комбинезон с российским флагом, в итоге финишировал вторым. Следующий этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января в норвежском Лиллехаммере.