Колядки провели в центре Иркутска сотрудники дома народного творчества 14:52, 15 января 2018 г.



Коза и медведь разгуливали по улицам 130 квартала в Иркутске. Праздник для школьников организовали сотрудники дома народного творчества. Вспомнить традиции, велело провести время, а заодно получить сладости собрались более ста желающих.

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Хозяин, не скупись, встречай колядующих конфетами, пирогами и добрыми словами. Языческий праздник отмечает иркутская молодежь. Неотъемлемые атрибуты - русские народные костюмы, медведь и, конечно, веселая, танцующая коза. Так колядующие раньше ходили по домам, стучались в двери и поздравляли хозяев с праздником, иногда в костюмах мифических животных. Пели песни, частушки, желали благополучия в доме. Взамен получали подарки. "Наше современное общество, наши дети и иркутяне увидят традиционный праздник в современной интерпретации для того, чтобы он жил и молодежь его воплощала и не боялась этого и чтобы знала, что это очень здорово и весело", - сказала Мария Самодинская, ведущий специалист по музыкальному фольклору Иркутского областного дома народного творчества.

В колядках приняли участие детские, творческие коллективы из Иркутска, Ангарска и других населенных пунктов области. Специально для этого они приготовили танцы, стишки и театральные постановки. Маршрут колядующие выбрали неслучайно. Дети стучали в двери творческих галерей и иркутского планетария. Там для подростков приготовили специальные выставки, которые наглядно показывали, как появился этот праздник, что за мифические персонажи были его частью. По словам руководителя музея ноосферы, древние мифы часто пересекаются с научными исследованиями. "Нам приходится всегда сталкиваться с тем, что люди, придя узнать о новостях науки, спрашивают: все же знаки зодиака что-нибудь значат? Мы говорим: если вы верите в это, то значат", - рассказал Павел Никифоров, исполнительный директор Иркутского планетария.

Иркутский дом народного творчества колядки в планах проводить каждый год, а дети и рады. Как говорится, научные плоды, вознагражденные сладостями, усваиваются лучше.