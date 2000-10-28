Музей Валентина Распутина с постоянной экспозицией вновь открыт для посетителей 14:27, 15 января 2018 г.



Лента времени и творчества. В музее Валентина Распутина представили новую экспозицию, которая станет постоянной. Выставку разделили на две части. Одна рассказывает о жизни прозаика и главных событиях в его судьбе. Другая посвящена произведениям великого писателя. Так каким же увидят иркутяне Валентина Распутина - писателя и человека?

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Два этажа деревянного дома на Свердлова вместили две части постоянной экспозиции музея Валентина Распутина. В цоколе развернулась лента времени с 1937 до 2015 года. Вся жизнь писателя в фотографиях, документах, личных вещах. Интерактивная панель с генеалогическим древом рода Распутиных, тяжелое военное и послевоенное детство, учеба в Иркутском госуниверситете - на курс старше Александра Вампилова. Первый напечатанный рассказ - альманах "Ангара", 1961 год. И первая литературная награда - премия иркутского обкома комсомола. И вот знаковая страница в жизни Распутина. Писатель крестился в 1980-м в Ельце - в год 600-летия Куликовской битвы. Ему было 43 года. Большую часть экспонатов в музей отдали родственники прозаика. А уникальные фотографии школьных лет принесли одноклассники Распутина. "На этих фотографиях мы видим и одноклассников Валентина Григорьевича, и самого Валентина Григорьевича в школе, и учителей. И, конечно же, мы видим очень известную учительницу, это Лидия Михайловна Молокова, прототип главной героини рассказа "Уроки французского". Рассказ "Уроки французского", наверное, самый популярный, его знает каждый второй посетитель нашего музея", - говорит Елена Манушкина, заведующая экспозиционным отделом "Музей В.Г. Распутина".

Рассказ о судьбе Валентина Распутина сопровождают приметы времени: деревенский интерьер и мебель, песни и фильмы той эпохи. Есть даже патефон. Мелодии на пластинках переносят в 50-е.

Экспозиция на первом этаже посвящена творчеству Валентина Распутина. Центральное место занимает самая известная и масштабная повесть - "Прощание с Матёрой". Еще цветущий, но уже почти опустевший остров, которому суждено уйти под воду. Но Матёра станет символом родины, совести, памяти поколений. "Художественная правда произведения заключается в том, что Матёра до сих пор жива. Она осталась живой в нашем сердце, она осталась живой в произведении Распутина. Это боль Валентина Григорьевича, боль живая, непреходящая. И он в интервью уже в поздние годы говорил о том, что "я каждое утро просыпаюсь с этой болью". Это боль была, с которой он и ушел", - сказала Валентина Иванова, научный сотрудник отдела "Музей В.Г. Распутина", кандидат филологических наук.

А в кабинете писателя все осталось по-прежнему. Рабочий стол, печатная машинка, листы, испещренные узнаваемым бисерным почерком. Два этажа дома - единое целое. Узнав Распутина-человека, его судьбу, условия, в которых формировался талант, поняв, что заставляло трепетное сердце болеть, открываешь неизведанные стороны рассказов и повестей.