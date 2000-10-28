"Сибирский десант" продолжает исследовать штат Мэн 17:42, 12 января 2018 г.



Как живут русские студентки в Америке? Наша съемочная группа отправилась в гости в самый "зеленый" колледж США и узнала, что такое экология человека и каково на вкус мороженое из лобстеров.

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"Сибирский десант" продолжает исследовать штат Мэн. Мы попробовали себя в роли волонтеров, узнали, как становятся рейнджерами и увидели дом Стивена Кинга. Самое время заняться наукой.

В городе Бар Харбор расположился небольшой уютный колледж, известный при этом на всю страну. Колледж Атлантики – самое "зеленое" учебное заведение США. И дело не в количестве деревьев, а в экологичном подходе буквально ко всему. Иначе и быть не может, ведь специализация колледжа - экология человека. А началось все в 60-х, когда о бережном подходе к природе в большей части мира еще не задумывались. "Местный бизнесмен и католический священник встретились в 1968-м и сказали: колледж, университет - вот что действительно поможет возродить остров, вдохнет в него новую жизнь. Из этой идеи родился Колледж Атлантики, и в 1972-м первая группа студентов и преподавателей прибыла в этот кампус. Они были пионерами в этой области знаний, в этом направлении образования. Их было всего 36", - рассказывает Даррон Коллинз, президент Колледжа Атлантики.

Сегодня, 45 лет спустя, студентов по-прежнему немного - всего 350 на трех курсах. Каково же было наше удивление, когда двое из них оказались россиянками! Елена – из Москвы, а Екатерина – из Санкт-Петербурга. Так что экскурсию по кампусу мы неожиданно получили на русском языке! "Среди студентов оно известно как дом с привидениями. По той простой причине, что большая часть ступенек здесь скрипит, большая часть дверей ведет в никуда. Это очень большое здание, здесь живет, по-моему, 27 человек, но я бы здесь не хотела жить по одной простой причине: на 28 человек здесь всего лишь три раковины", - говорит Екатерина Хадонова, студентка Колледжа Атлантики.

Самый "зеленый" колледж отапливается биогазом. Чтобы его получить, используют компостные туалеты. О таких мелочах, как солнечные батареи на крышах, и говорить не приходится! Здесь ничего не выбрасывают, все отправляют на переработку. На каждой кухне семь разных мусорных ведер для пластика, бумаги, стекла и так далее. Даже для окурков свой контейнер – их тоже перерабатывают. Поэтому или нет, но весь колледж выглядит очень чистым и уютным. "Тут очень удобно и комфортно, потому что мы можем сами декорации тут делать, еще тут очень уютно, мне нравится вид из окна, можно увидеть, чем люди занимаются. И еще там очень красиво, особенно зимой, мне кажется, когда мы сможем увидеть, как снег падает. Мне очень нравится жить со своей соседкой, которая из Бразилии, мы очень хорошо ладим. Катя Гойя, она из Голландии, из Нидерландов. Так что мне кажется, очень интересно жить с людьми из разных стран", - делится Елена Паронян, студентка Колледжа Атлантики.

Студенты в колледже сами выбирают, какими предметами заниматься. Кому-то интереснее жизнь животных. Например, вы знали, что хвост каждого кита уникален по окрасу, и по их фотографиям можно отслеживать пути миграции огромных млекопитающих? Кто-то предпочитает изучать экосистемы в целом. Многие студенты работают, чтобы оплатить часть обучения. Кроме того, это может быть очень увлекательно. Например, работа экскурсоводом в местном музее. Студентки Леа Рубин и Кэти Лиэрд знают, кажется, все о своих подопечных – морских обитателях. "У морских звезд очень интересная анатомия: вы можете видеть все эти маленькие присоски, они нужны, чтобы двигаться и чтобы хватать раковины моллюсков, а затем раскрывать их. Морские звезды могут выворачивать свой желудок внутрь раковины и делать что-то вроде питательного коктейля из мяса моллюска, а затем они втягивают все это обратно в свое тело", - рассказывают студентки.

А в большом зале музея сценки из жизни местных животных и птиц. Все экспонаты сделали сами студенты, эти животные погибли от несчастных случаев. "В специальной звуковой кабине здесь, в музее, вы можете услышать звуки живой природы. Это животные и птицы, которые живут здесь, в парке Акадия. Более того, вы можете не только услышать их голоса, но и увидеть краткое описание, кто это и чем он характеризуется", - продолжают рассказ студентки.

Колледж и национальный парк неразрывно связаны, они работают в тесном содружестве. "Парк Акадия – очень большая часть академической программы в Колледже Атлантики. Многие наши курсы построены на постоянных выходах в парк. Класс геологии, экологии, энтомологии. У нас есть студенты и преподаватели, которые работают как исследователи в парке, выполняют исследовательские проекты. И, кроме того, это большая часть студенческой жизни здесь: они ходят в походы, бегают, в том числе на лыжах, на территории парка", - говорит Кэри Грехэм, директор музея Колледжа Атлантики.

Из колледжа отправляемся в исследовательский институт. А по дороге наблюдаем, как живут местные жители. Здесь все связано с океаном. Например, этот фермер собирает водоросли, чтобы использовать их как компост для своего сада. Удобрение дешевое, экологичное и всегда под рукой. А вдоль трассы множество проволочных клеток. Это тоже орудие труда местных жителей.

Эти контейнеры – не что иное, как ловушка для лобстера. Внутрь ящиков, а точнее, в оранжевую сетку помещают любые морепродукты. Лобстер заплывает туда, чтобы полакомиться ими, а в итоге становится добычей сам.

Следующая остановка – Институт Schoodic. Здесь изучают природу и организуют различные образовательные программы как для взрослых, так и для детей.

Гейб Хенском, участник образовательной программы Института Schoodic: Мне нравится, что здесь мы изучаем такие вещи, которые никогда до этого не изучали. Мне больше всего понравилось, когда мы учились использовать систему GPS, нам объясняли, что такое восточные и северные координаты.

Ребекка Торрей, учитель начальных классов г.Милбридж, штат Мэн: Участники программы понимают, как маленькое воздействие может помочь узнать больше деталей об окружающем мире: как изменяется климат или что-то еще. Мы делаем рисунки, берем пробы почвы, наблюдаем за жизнью в океане. Они действительно понимают, как все это важно.

Миссия института - обеспечивать людям возможность учиться. "Есть места в кампусе, где люди, которые участвуют здесь в программах или просто приехали сюда, могут прийти и заполнить регистрационные карточки о растениях. Одна из вещей, которыми мы занимаемся, – пытаемся понять время, когда происходят биологические изменения. Когда деревья цветут, плодоносят, сбрасывают листву… Это может служить показателем изменения климата. Постоянно изучая эти данные из множества разных мест, ты можешь увидеть тенденции в изменении природы", - поясняет Дэвид Мански, директор Института Schoodic.

Изменение климата, кстати, важная тема. Национальный парк Акадия – уникальное место. Здесь растут и южные, и северные виды растений. Но за последние 100 лет каждый пятый вид исчез. Зато прижились чужаки, завезенные из других мест. С ними приходится бороться. Кроме того, вегетативный период за время существования парка увеличился на два месяца. Весна наступает раньше, зима приходит позже. Так что северные виды постепенно отступают. "Наша лучшая модель на сегодня показывает, что в следующие 70 или 100 лет наш лес изменится, уже не будет по большей части вечнозеленым с елями и соснами, а будет лиственным с дубами и кленами. И задача для нас – предусмотреть все это и, прежде всего, понять, как мы можем направлять эти изменения, контролировать их, чтобы сохранять леса на территории парка здоровыми", - отмечает Эйб Миллер-Рашинг, фенолог, сотрудник Национального парка Акадия.

Ну а вечером продолжение кулинарных экспериментов. Оказывается, лобстера на побережье можно попробовать не только в виде ролла.

Лобстер, который держит в руках мороженое, стоит здесь неслучайно. В Бар Харборе даже мороженое со вкусом лобстера. Мы купили стаканчик. Это, кстати, размер small, то есть маленький. Я не представляю, каким будет большой. И сейчас будем пробовать. Интересно. Не очень понятно. Знаете, вкус такой, как будто это просто ванильное мороженое, в которое действительно добавили кусочки лобстера. Невозможно, невероятно. Но вкусно.

И вот пришла пора прощаться с гостеприимным сосновым штатом, с землей каникул. Жаль, что так быстро проходит время.

Я сразу смазал карту будня, плеснувши краски из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. И не просто океана – океана Атлантического. Большого, красивого, немного похожего на Байкал, но по-своему очаровательного. Это то место, на берегу которого мы находимся и которое мы, к сожалению, вынуждены покидать. Да, мы отправляемся дальше, но проект "Сибирский десант" покажет вам еще много интересных мест, городов, национальных парков. Встретимся в Аризоне.

Смотрите в следующем выпуске. Гигантские кактусы и красные скалы - "Сибирский десант" окажется в настоящем вестерне.