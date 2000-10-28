Бензовоз провалился под лед Лены в Киренском районе, объявлен режим ЧС 17:01, 12 января 2018 г.



Режим ЧС объявили в населенном пункте Кривая Лука Киренского района. Там накануне под лед реки Лена ушли два автомобиля УРАЛ - бензовоз с 20 тоннами нефти и автокран. На месте спасатели регионального МЧС обнаружили незначительную утечку топлива, площадь масляного пятна почти 600 квадратных метров.

По предварительным данным, угрозы населению нет, специалисты Роспотребнадзора в ближайшее время возьмут пробы воды в Лене. Глубина в месте провала более 5 метров, расстояние до берега 30 метров. Эти обстоятельства осложняют проведение аварийных работ на данном участке реки. Главная задача - поднять автомобили таким образом, чтобы не нарушить целостность цистерны, в которой находится нефть. На месте уже начали работать водолазы, они на глубине обследуют топливозаправщик и дно реки. Только после этого машины начнут поднимать на берег с помощью бульдозера и экскаватора. "Предполагаем, что доставка из воды будет осуществляться с берега тросами, расстояние до берега 30 метров. Лед будем убирать и так вытягивать машины", - сообщил Валерий Шанц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Установлено, что бензовоз пересекал реку вне ледовой переправы. Водитель автоцистерны смог самостоятельно выбраться из машины.