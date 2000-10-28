Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев будет отбывать наказание в иркутской исправительной колонии
16:33, 12 января 2018 г.
В Иркутск доставили бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Этот человек осужден как убийца Бориса Немцова. Дадаев будет отбывать срок в иркутской исправительной колонии №3, сообщает "Росбалт". Эта колония строгого режима предназначена для бывших работников судов, правоохранительных органов, пожарных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Напомним, суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы.