Незаконный канал поставки наркотических веществ пресекли в Иркутске 16:31, 12 января 2018 г.



Наркотики с доставкой из Германии. Незаконный канал поставки запрещенных веществ пресекли в Иркутске. По международной почте из Европы в Сибирь отправили фильтр для очистки воды в картонной коробке. В простой посылке спрятали несколько фольгированных пакетов. Экспертиза установила: внутри был амфетамин, кокаин и синтетический наркотик - экстази. Общий вес изъятых веществ - больше шести килограммов.

"Иркутской таможней по данному факту в отношении получателя международного почтового отправления было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. В ходе проведения неотложных следственных действий совместно с сотрудниками полиции и таможни были проведены обыски. В ходе обыска дома у подозреваемого были обнаружены иные наркотические средства", - сообщила Юлия Билецкая, старший дознаватель по особо важным делам Иркутской таможни.

Уголовное дело возбудили также по факту незаконного хранения наркотиков. Кроме того, полицейские задержали еще одного молодого человека. Арестованных поместили под сражу. Известно, что они приехали в Иркутскую область из Подмосковья.