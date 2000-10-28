Дорога из поселков Зуй и Ударник Ангарского района оказалась бесхозной 16:16, 12 января 2018 г.



Дорога ничья, и, значит, чистить ее никто не обязан. Жители поселков Зуй и Ударник Ангарского района вновь оказались в снежном плену. После того как в Мегете закрыли на ремонт единственный автомобильный переезд через железнодорожные пути, у людей осталось два пути до областной столицы.

Один - через Ангарск. Но это плюс 25 километров. Такой увеличенный маршрут устраивает далеко не всех. Второй - более короткий - по старому московскому тракту через Батарейную и Боково. Именно эту дорогу, жалуются жители, совсем не расчищают. Даже грузовые машины застревают в тоннах снега. Буквально несколько дней назад мы убедились в этом сами. Тогда на крик о помощи откликнулись представители крупных предприятий. За пару дней снег стер с заброшенной трассы все труды грейдеров. Сегодня на этом участке вновь застряло несколько автомобилей. Как оказалось, эта дорога не состоит на балансе ни Ангарского округа, ни Иркутского района, ни области. Она бесхозная. "Дорога через станцию "Батарейная" проходит по Иркутскому району, что не дает возможности направлять средства на расчистку этой дороги из бюджета Ангарского городского округа. Однако достигнута договоренность с руководителем одного из частных предприятий. По мере необходимости дорогу расчищают. По вопросу отчистки дорог жители могут обращаться в приемную управления по внегородским территориям по телефону в Ангарске 83955 525136", - сообщила Александра Сычева, заместитель начальника отдела по информационной политике администрации Ангарского городского округа.

В сложившейся ситуации для жителей поселков Ударник и Зуй эта дорога остается самой удобной. В ближайшее время они планируют обратиться в прокуратуру, чтобы участок старой трасы сделали официальным и взяли на баланс органы власти.