"Ангара" проведет игры четвертого тура чемпионата России на домашней площадке 14:17, 12 января 2018 г.



Поддержим наших волейболисток. Четвертый тур чемпионата России по волейболу пройдет в Иркутске. В соревнованиях будут участвовать пять женских команд высшей лиги "Б". Кроме иркутской "Ангары", это "Юность" из Красноярска, "ОмьСибГУОР" из Омска, "Алтай-АГАУ" из Барнаула и читинская "Забайкалка".

Каждый день турнира с 17 по 21 января будет проходить по две игры в 16.00 и 18.00. Для зрителей вход свободный. Сейчас, по итогам трех туров чемпионата России, "Ангара" лидирует среди женских команд высшей лиги "Б". Пятый тур пройдет в Барнауле с 7 по 11 февраля. А затем команды ожидают финальные игры.