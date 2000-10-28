В иркутских иорданях начали брать пробы воды 14:15, 12 января 2018 г.



Сегодня эпидемиологи побывали на заливе Якоби. Там активно идет строительство купелей для праздника Крещения. Что уже сделано и что предстоит, расскажем далее.

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Эту лунку пробурили специально для взятия проб. Специалисты регионального центра гигиены и эпидемиологии ежегодно проверяют залив Якоби на вирусы и бактерии. А перед Крещением особенно тщательно. Тысячи иркутян приедут сюда в праздник за святой водой. "Листвянка. У нас очень много водоемов. Поселок Молодежный, Большая речка. Максимовщина, Смоленшина, Маркова. В сторону Качугского тракта тоже у нас есть точки контрольные", - говорит Ольга Казарина, сотрудник центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области.

Результаты исследования станут известны во вторник. А пока на льду залива идут работы по подготовке ледового комплекса. Волонтеры расчищают территорию от снега, чтобы лед лучше намерзал и становился прочнее. На призыв помочь со строительством иордани иркутяне откликнулись активно. Приходят даже с детьми. Есть те, кто приходят не первый год, а есть и новички. "По собственному желанию, по телевизору увидел и решил помочь", - сказал Сергей Иверин, волонтер.

Сейчас уже определили границы будущего ледового комплекса. Его оформят в виде трехпредельного храма. Соорудили из снега стены. Скоро начнут распил льда. Из получившихся кубов будут вырезать ледовые скульптуры. "Перед тем как чистить лед, пошла наледь. И техника у нас сдвигала, счищала. Потом это, конечно, все подмерзло. В этом была проблема. Снег, который мы используем для строительства стен, он был ледяной. И нам его даже бензопилами приходилось пилить", - рассказал Виктор Князев, заведующий хозяйством Александро-Невского храма.

Работы здесь идут каждый день, без выходных. И закончатся только в ночь на 19 января.