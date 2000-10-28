Грабителя салонов сотовой связи в Иркутске задержали 14:11, 12 января 2018 г.



Грабителя, который с оружием в руках напал на два салона сотовой связи в Иркутске, задержали полицейские. Им оказался 18-летний молодой человек, житель поселка Хомутово. Молодого человека задержали по месту жительства. В квартире при обыске обнаружили украденный гаджет и пистолет.

Поймать грабителя удалось по горячим следам после внимательного изучения видиозаписей с камер наблюдения на фасадесалонов сотовой связи. На кадрах видно, как два неизвестных, находясь явно в нетрезвом состоянии, планируют ограбление. Далее один из злоумышленников в медицинской маске и капюшоне входит в помещение и, угрожая оружием, требует отдать ему сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей. Забрав технику, оба скрылись в неизвестном направлении. А несколькими часами ранее по аналогичному сценарию этот молодой человек напал на павильон с мобильными телефонами на улице Депутатская. Угрожая продавцу пистолетом, он похитил три тысячи рублей. Однако в этом случае работники салона были не столь сговорчивы и атаковали грабителя со стулом в руках. Злоумышленник еле успел выскочить. Следователям молодой человек объяснил, что преступления он совершал во имя дружбы. Сейчас молодой человек дает показания. Ему предъявлено обвинение по статье "Разбой". Полицейские ведут розыск остальных фигурантов хмельного веселья. А для пьяного грабителя ценой дружбы станет тюремный срок и штраф до миллиона рублей.