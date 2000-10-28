Рейд по очистке иркутских дворов от снега выявил недобросовестные управляющие компании 17:53, 11 января 2018 г.



Обильные снегопады вновь придут в Иркутскую область. Метели и сильный ветер прогнозируют на пятницу, 12 января. А значит, коммунальщикам снова прибавится работы. И это не только расчистка магистралей, но и уборка дворов. За их чистоту отвечают управляющие компании. Но все ли они справляются с работой? И как сами жители могут повлиять на процесс?

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На первый взгляд один из дворов в микрорайоне Крылатый ничем не отличается от других в Иркутске. Но если приглядеться, заметно, что убирают здесь не так уж тщательно. На это красноречиво указывают снежные шапки на козырьках. А еще детские площадки. Неудивительно, что они пустуют. Впрочем, иногда снег все-таки вывозят. Вот только не на полигон, а почему-то на пустующий участок поблизости. Не меньше 15 КамАЗов избавились здесь от груза. "Наши сотрудники администрации поймали КамАЗы, водители которых сказали, что управляющая компания ТСЖ "Октябрьское" сказала им отваливать снег сюда. Видим, что у нас дорога идет к 76-й школе, препятствия для детей, через все эти кучи переезжать. Конечно, мы все сами это уберем, но к компании будут применены самые строгие меры, самые максимальные штрафы", - сообщил Владимир Преловский, председатель комитета по управлению Октябрьским округом г.Иркутска.

Сообщить об этом глава Октябрьского округа собирался лично. Ведь управляющая компания находится буквально в нескольких метрах. Вот только узнать, почему территорию не убирают должным образом, так и не удалось. Дверь в кабинет генерального директора закрыли буквально за секунды до визита.

На контакт управляющая компания не идет уже давно. Уведомления и предписания остаются без ответа. На административные комиссии сотрудники не приходят.

Из 60 управляющих компаний Октябрьского округа только 10% так же небрежно исполняют обязанности. Остальные стараются работать на совесть. Жильцам 14-го дома на улице Лыткина повезло. В их дворе проводят комплексную механизированную уборку. Для этого привлекают большие погрузчики, а снег сразу же вывозят на полигон. Все потому, что жители согласились внести в тариф дополнительные услуги. "На квадратный метр это 20-30 копеек. На каждый квадратный метр, которым владеют собственники. Но в среднем это очень сильно влияет на качество жизни людей. Снег, который сбрасываем с козырьков, с крыш и снимаем механизировано с прилегающей территории, гуртуется. Там находятся большие бункера, мы их грузим и сразу вывозим на отвал", - рассказал Владимир Васильев, генеральный директор управляющей компании "Южное управление ЖКС".

Без дополнений в тариф придомовую территорию убирали бы вручную. А снег складывали бы прямо на газон. Это разрешено по нормам. Но вряд ли это устроит тех, кто выращивает весной во дворе цветы и кустарники. Так что если жильцы смогут договориться и внести изменения, то их дворы будут убирать тщательно. Ну а если работа управляющей компании не устраивает, пожаловаться на нее можно в комитет по управлению округом.