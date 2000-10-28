Чемпионат мира по хоккею с мячом: россиянки обыграли сборную Швеции 17:44, 11 января 2018 г.



Женская сборная России в матче чемпионата мира по хоккею с мячом оказалась сильнее команды из Швеции. И во многом это заслуга иркутских спортсменок. В сборную страны вошли представительницы Приангарья.

Чемпионат мира по бенди проходит в эти дни в китайском Чэндэ. Счет в матче открыли россиянки в первые же 2 минуты - 2:0. Третий гол наши спортсменки забили на 21-й минуте. Автор всех трех мячей Татьяна Гуринчик. Во втором тайме на последних 5 минутах шведкам удалось забить свой единственный гол в ворота россиянок.