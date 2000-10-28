Мужчине, похитившему девочку, предъявлены обвинения в действиях сексуального характера 17:33, 11 января 2018 г.



Мужчине, который похитил девочку в поселке Березовый, предъявили обвинение в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. 9 января мужчина насильно посадил девятилетнюю школьницу к себе в автомобиль и увез ее в лес недалеко от поселка Березовый.

Все происходящее заметил один из местных жителей и сообщил в полицию. В результате оперативных действий злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В салоне автомобиля обнаружили спиртные напитки, которыми он, возможно, пытался напоить ребенка. Сам задержанный пояснил, что просто хотел поцеловать девочку и не желал ей зла. В нашем распоряжении появилось видео первых минут допроса задержанного.

- У меня свих детей нет. Я просто хотел с ней побыть. Целовать хотел. И все, и больше ничего.

- Штаны зачем с девочки снимал?

- Посмотреть хотел.

- Женат?

- Да.

Сейчас 39-летнего мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Известно, что он долгое время работал таксистом и жил неподалеку от своей жертвы. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.