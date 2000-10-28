Цены на некоторые продукты питания с начала года возросли 16:57, 11 января 2018 г.



Как сыр в масле. Известный фразеологизм, обозначающий изобилие, в очередной раз подтвердил свою актуальность. Именно эти продукты - сливочное масло и сыр - за последнее время подорожали больше всего. Какие еще сюрпризы таятся на торговых прилавках в начале 2018 года? Пора обратиться к нашей традиционной рубрике "Время денег".

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Иркутскстат подготовил информацию для иркутян, как изменились цены на продукты питания за месяц. Немного дешевле стало мясо курицы, колбаса вареная, чай, мука, гречневая крупа, рис, пшено. Но не все ценники приятно радовали глаз. Подорожали творог жирный, яйца, сыр. Мясо немного - на три рубля. Произошел сезонный рост цен на овощи и фрукты. Например, картофель, капуста, морковь и яблоки. Но больше всего поразила стоимость сливочного масла. Цена выросла почти на 70 рублей за килограмм.

Растут цены не только на продовольственных полках. Автолюбители никак не могут привыкнуть к новой стоимости топлива. Литр народного 92-го - 39 рублей. Бензин 95-й марки еще в декабре перевалил за 40-рублевую отметку.

Заглянем на валютный рынок. Доллар спустили с небес на землю. Американцу не удалось перейти к росту после провальной первой недели нового года. Его индекс по отношению к основным мировым валютам упал в 2017 примерно на 10%. Большинство аналитиков считают, что и 2018-й не станет для доллара позитивным. Но и рубль положительные перемены вряд ли ждут. "Даже если предположить, что стоимость барреля Brent поднимется к 70 долларам, курс доллара вряд ли сумеет уверенно опуститься ниже 55 рублей. В этом плане потенциал укрепления национальной валюты выглядит ограниченным. Фактор снижающейся инфляции в 2018 году сменится ускорением роста цен до целевых 4%", - прокомментировал Василий Карпунин, начальник отдела экспертов финансовой компании "БКС Экспресс".

Сегодня, по данным Центробанка, доллар стоит 57 рублей ровно, евро - 67,88.