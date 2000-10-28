Штраф до 300 тысяч рублей грозит администрации Ангарска за неубранный снег на улицах 16:45, 11 января 2018 г.



Прокуратура города нефтехимиков совместно с полицией подготовила иск в суд. Все началось с жалоб жителей Ангарска, они и до сих пор недовольны тем, что творится на дорогах, звонки и письма продолжают поступать в мэрию и сотрудникам правопорядка.

В декабре от главы Ангарска уже требовали устранить допущенные нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Работу подрядных организаций по уборке и вывозу снега признали неудовлетворительной. При этом единственное объяснение от чиновников - нехватка техники. "На сегодня хоть от снега очищены фактически улицы от снега, но основная проблема на сегодня - валы, которые не убрали. Про второстепенные дороги я вообще пока не говорю, там ситуация пока остается на том же уровне", - сказал Андрей Коноплев, начальник ОГИБДД по Ангарскому городскому округу.

Сотрудники ГИБДД называют эту ситуацию в целом неприемлемой. Они продолжат контролировать то, как в городе убирают снег. Особое внимание в целях безопасности жителей уделяют остановкам и пешеходным переходам.