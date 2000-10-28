Алабаи в Иркутске-II держат в страхе жителей окрестных улиц 16:40, 11 января 2018 г.



Две среденеазиатские овчарки регулярно убегают из хозяйского дома в Иркутске-II. Пугают прохожих, а недавно разорвали соседскую собаку. Как быть, когда рядом такая опасность?

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Михаилу Злынскому чудом удалось избежать беды. От бегущей собаки спасла калитка. Псов породы алабай знают во всей округе. Соседи в Деповском переулке завели среднеазиатских овчарок осенью. Но своего двора большим животным не хватает для разгула, и они периодически сбегают из дома. Встреча с алабаями закончилась печально для собаки Владимира Пушкарского.

Владимир Пушкарский, местный житель: Напали на собаку и просто разорвали ее пополам. Мы пытались спасти, но не удалось, в ветеринарной клинике сказали, что можно только усыпить. С соседями разговаривали в этот же день. Сказал: сделайте вольер, примите меры. На что мне сказали: вы за своими собаками следите.

Алена Злынская, местный житель: Трагедия может случиться в любой момент, у меня у самой маленький ребенок, и если я с коляской встречу, то просто не смогу ни ребенка защитить, ни себя. Вызывали полицию, полиция приезжала, допрашивала, но дальнейших действий никаких не было, причем приезжали они неоднократно.

Собаки крупных пород зачастую становятся героями печальных новостей. История опять же с алабаем произошла накануне в Свердловской области. Среднеазаитская овчарка проявляла агрессию к людям, загрызла другую собаку. Полицейским пришлось неординарным способом изловить животное. А иркутские полицейские вместе с администрацией города провели беседу с хозяевами алабаев.

Алексей Зинчук, владелец собак: Ну что объясню? Нормальные собаки, они не кусаются, выбежали пару раз, я их не специально выпускаю, они один раз забор сломали, второй раз через калитку выбежали. Сейчас я починю все заборы и сетку натяну.

Максим Иванов, участковый: По каждому обращению принимали меры. Мы непосредственно с владельцем данной собаки разговаривали по поводу того, что это дополнительная ответственность, собака является источником повышенной опасности, необходимы соответствующий уход, контроль, владелец установил вольеры.

Выгул собак в неположенных местах без намордников и поводков запрещен. Нарушителям грозит штраф по правилам благоустройства. А если случится трагедия, хозяева уже могут понести уголовную ответственность.