Сотрудники полиции разыскивают грабителей салонов сотовой связи в Иркутске 16:29, 11 января 2018 г.



Не можешь стоять на ногах - грабь. Такое решение в нетрезвую голову пришло молодому человеку в Ленинском районе Иркутска. На видео с камер наблюдения на фасаде салона сотовой связи видно, как два неизвестных, находясь явно в нетрезвом состоянии, планируют ограбление.

Далее один из злоумышленников в медицинской маске и капюшоне входит в помещение и, угрожая оружием, требует отдать ему сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей. После оба скрылись в неизвестном направлении. А несколькими часами ранее по аналогичному сценарию и даже в похожем наряде неизвестный молодой человек напал на павильон с мобильными телефонами только уже на улице Депутатская. Угрожая продавцу пистолетом, он похитил три тысячи рублей. Однако в этом случае работники салона были не столь сговорчивы и атаковали грабителя со стулом в руках. Злоумышленник еле успел выскочить в двери. Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможную связь между этими преступлениями и ведут поиск подозреваемых. За ценную информацию объявили денежное вознаграждение.