Артем Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия 14:22, 11 января 2018 г.



Иркутский спортсмен, победитель и призер чемпионатов Европы и Кубков мира среди юниоров Артем Черноусов занял первое место на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Сегодня соревнования завершаются в Ижевске.

Артем успешно выступил в олимпийском упражнении – стрельбе на дистанции 10 метров. В квалификации он показал результат 579 очков из 600 возможных, финальный результат - 242,2 очка. Как рассказала тренер стрелка Галина Корзун, по итогам соревнований Артем Черноусов отобран на чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, он пройдет с 16 по 26 февраля в венгерском городе Дьёр.