Баскетболисты "Иркута" сыграют с ЦСКА-2 14:21, 11 января 2018 г.



Один день до ответственной встречи. Завтра баскетболисты "Иркута" принимают ЦСКА-2. Это фарм-команда самого титулованного в России баскетбольного клуба.

С армейцами иркутяне уже встречались в первом круге чемпионата суперлиги-1 и уступили с минимальным отрывом- 78:75. Тренер "Иркута" Александр Лукин оценивает шансы своих подопечных на победу как достаточно высокие. По его словам, в команде иркутян сейчас отличный микроклимат и выкладываться игроки готовы на все 100 процентов. Два матча с ЦСКА-2 пройдут во дворце спорта "Труд" 12 и 13 января.