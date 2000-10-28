Сорок тысяч тонн снега вывезено с городских улиц на полигон с начала года 18:19, 10 января 2018 г.



Снегопады Иркутск покидать не собираются. Несколько дней на отдых, и снова кружить. Коммунальные службы областного центра из-за обилия снега этой зимой работают в усиленном режиме. Причем не прерываясь. Для уборки задействована вся техника муниципальных организаций. Рейсы грузовиков на городской полигон не прекращаются.

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Пешеходную дорожку от проезжей части этой зимой отделяют не только ограждения. Снежные отвалы местами даже выше железных заборов. Снегопады один за другим чинят препятствия и прохожим, и автовладельцам. Только в декабре выпала тройная норма осадков. Сто тысяч тонн снега вывезли в первый месяц зимы на полигон с территории Иркутска. Восемь дней января не менее хлопотные: уже сорок тысяч тонн снежных сугробов собрали с дорог и дворов города. "Если взять в среднем улицу, например, Кожова, которую сейчас убирают, если один комплекс будет убирать, то два дня убирать придется. И это не самая большая улица. Два комплекса ставить нет смысла, так как создадим большие пробки", - говорит Илья Савельев, начальник цеха октябрьского подразделения МУП "Иркутскавтодор".

Сюда, на городской полигон, из разных районов Иркутска приходит до тысячи грузовых машин в сутки. А в прошлые зимы ежедневный поток не превышал 300 грузовиков. Из-за увеличения объема пришлось перестроить обычную схему работы служб Иркутска. "Работа организована в круглосуточном режиме с привлечением подрядчика, потому что силами "Автодора" не справляемся. Вся техника выходит и просыпает улицы. Затем подметание, таким образом мы ликвидируем гололедицу и наледь. Через несколько часов образование валов и уже потом вывоз снега", - рассказала Елена Федорова, заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

В приоритете центральные магистрали. Затем на очереди дороги второстепенного значения. А потом уже вывоз снега из дворов. Коммунальные службы работают по заявкам горожан. Ведь заданный темп погода не собирается сбавлять.