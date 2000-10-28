Снегопады Иркутск покидать не собираются. Несколько дней на отдых, и снова кружить. Коммунальные службы областного центра из-за обилия снега этой зимой работают в усиленном режиме. Причем не прерываясь. Для уборки задействована вся техника муниципальных организаций. Рейсы грузовиков на городской полигон не прекращаются.
Пешеходную дорожку от проезжей части этой зимой отделяют не только ограждения. Снежные отвалы местами даже выше железных заборов. Снегопады один за другим чинят препятствия и прохожим, и автовладельцам. Только в декабре выпала тройная норма осадков. Сто тысяч тонн снега вывезли в первый месяц зимы на полигон с территории Иркутска. Восемь дней января не менее хлопотные: уже сорок тысяч тонн снежных сугробов собрали с дорог и дворов города. "Если взять в среднем улицу, например, Кожова, которую сейчас убирают, если один комплекс будет убирать, то два дня убирать придется. И это не самая большая улица. Два комплекса ставить нет смысла, так как создадим большие пробки", - говорит Илья Савельев, начальник цеха октябрьского подразделения МУП "Иркутскавтодор".
Сюда, на городской полигон, из разных районов Иркутска приходит до тысячи грузовых машин в сутки. А в прошлые зимы ежедневный поток не превышал 300 грузовиков. Из-за увеличения объема пришлось перестроить обычную схему работы служб Иркутска. "Работа организована в круглосуточном режиме с привлечением подрядчика, потому что силами "Автодора" не справляемся. Вся техника выходит и просыпает улицы. Затем подметание, таким образом мы ликвидируем гололедицу и наледь. Через несколько часов образование валов и уже потом вывоз снега", - рассказала Елена Федорова, заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.
В приоритете центральные магистрали. Затем на очереди дороги второстепенного значения. А потом уже вывоз снега из дворов. Коммунальные службы работают по заявкам горожан. Ведь заданный темп погода не собирается сбавлять.