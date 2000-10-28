Выезд на реку Иркут перекрыли снежным валом 18:02, 10 января 2018 г.



Не весь снег сразу отправляется на городской полигон. Сегодня с его помощью перекрыли неофициальный выезд на реку Иркут. Это район улицы Пляжной в Селиванихе. Именно здесь автомобилисты срезают путь, чтобы не попасть в пробки и быстрее оказаться на другом берегу.

Эта дорога хоть и короче, но гораздо опаснее. Впрочем, водители все равно пользуются объездом, несмотря на запреты. А снежную преграду попросту разрушают. Администрации Иркутска и инспекторам ГИМС приходится несколько раз в месяц заново перекрывать выезд. "Обязательно будем засыпать дальше и со стороны Свердловского района, это район Каи. Еще одно проблемное место - это залив Якоби и Ершовский залив. Обязательно в таких местах стоят таблички о том, что выезд на лед запрещен по нашему областному законодательству", - сказал Дмитрий Мудров, старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка.

За выезд на лед в неположенном месте водитель должен заплатить штраф. Его размер не больше тысячи рублей.