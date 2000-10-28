Иркутян приглашают на бал-маскарад 17:38, 10 января 2018 г.



В субботу, 13 января, впервые в городе пройдет карнавал на льду. Встречу таинственным незнакомцам и незнакомкам назначили на 14 часов. Маскарад развернется на самом большом в Иркутске катке - на острове Конном.

Главное условие участия в празднике - карнавальный костюм. Пусть даже самый простой. Ведь важно создать на льду атмосферу настоящего бала-маскарада. К тому же обладателю лучшего образа вручат приз. "Есть ведущие, есть аниматоры, которые будут встречать горожан, тоже будут в костюмах. Чем больше горожан придет в собственных карнавальных костюмах, тем лучше получится праздник. Поэтому мы всех призываем приходить именно в костюмах", - сказал Антон Титков, директор МАУ "Праздник".

Каток на острове Конный обустраивают второй год. Его площадь более двух тысяч квадратных метров. За новогодние каникулы площадку посетили около девяти тысяч иркутян.