Родил второго или третьего ребенка - имеешь право на льготную ипотеку 17:35, 10 января 2018 г.



Правила государственной поддержки утвердил кабинет министров России. Они будут действовать в отношении семей, где дети родились с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года. Государство субсидирует ипотечную ставку, так что для родителей она составит всего 6%. Если ребенок второй, субсидии продлятся три года, если третий – пять лет. Более того, если в семье, которая уже получает эту поддержку, родится третий ребенок, субсидию продлят. Условия действуют также на рефинансирование уже взятого кредита.