Работодатель погибших слесарей в Большом Луге заявил: мужчины сами виноваты в своей смерти 17:32, 10 января 2018 г.



Погибли на производстве и оказались сами виноваты в этом. Неожиданный оборот получило происшествие в поселке Большой Луг Иркутской области. Там в конце октября погибли двое сантехников, они отравились угарным газом в коллекторе. Теперь их работодатель утверждает: мужчины сами виноваты в своей гибели. В обстоятельствах коммунальной трагедии разбиралась съемочная группа программы "Новости".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Теперь здесь холодно и пустынно. Хозяин дома Валерий Баранов погиб при неоднозначных обстоятельствах. Дочери - Марина и Ольга - рассказывают: мужчина утром отправился на работу. Он трудился слесарем и торопился устранять аварию, из-за которой без воды осталась половина поселка Большой Луг. "Шесть минут мы поговорили с ним. Он торопился, была авария какая-то, он говорит: все, дочь, я побежал, а вечером с тобой давай созвонимся. Вечером стали звонить нам жители деревни и говорить: ваш отец погиб", - вспоминает Марина Наумова, дочь погибшего.

Очевидцы рассказали: Валерий Баранов и его напарник Леонид Сидоров спустились в коллектор. Там прорвало трубу и набежало много воды. Ее нужно было откачать, поэтому потребовалась помпа, выхлопными газами которой и отравились мужчины. Они пролежали в коллекторе 6 часов. Марина и Ольга отправились в организацию, где работали погибшие, чтобы узнать причины происшествия. "Наутро мы поехали к руководству, нас просто выгнали оттуда. Мы хотели спросить, что произошло, почему так... На что нам ответили: вы кто такие, пошли вон отсюда, мы вам ничего не обязаны говорить. Очень сильно это Чебунина говорила, она орала, просто орала. И спустя, наверное, 1,5 месяца, после 40 дней, уже мы приехали, просто привезли документы от юриста туда в организацию, и вот нам выдали 20 тысяч", - говорит Ольга Наумова, дочь погибшего.

В организации пояснили: на большие деньги и какие-либо компенсации дочерям погибшего рассчитывать не стоит. А все из-за того, что якобы Валерий Баранов полез в коллектор самовольно и что он вовсе не был кадровым сотрудником муниципального предприятия. От услышанного женщины пришли в замешательство. "Он каждое утро в 8.00 шел в гараж, брал машину, приезжал на планерку и допоздна работал, до вечера. То есть он даже и по ночам работал. И он рассказывал, что он ночью качал колонки ездил, потому что некому было больше работать. То есть ночью колонки качает, а днем также работает", - рассказывает Ольга Наумова.

Руководство предприятия ссылается на документ, согласно которому погибший был обязан оказывать услуги сантехника и сам нести ответственность за безопасность. Вот только у родственников возникли подозрения, что подпись в договоре ненастоящая. Сейчас в этом разбираются следователи. А мы отправились в МУП за комментарием.

- По поводу гибели двух работников хотели уточнить информацию. Можете прокомментировать?

- Ну можно мы покушаем, подождите, пожалуйста, минут 10.

Но через 10 минут события неожиданно стали разворачиваться по непредсказуемому сценарию.

- Вы извините, у нас срочно, у нас пожар.

- Какой пожар? Где?

- Ну это уже не ваше дело. Вы вообще кто?

- Журналист "АС Байкал ТВ", я представился. Так что, комментария не будет?

- Нет, нам некогда.

Но, скорее всего, руководители МУПа просто почувствовали, что под ними начинают дымиться кресла. На их совести двое погибших и подозрения в подделке документов.