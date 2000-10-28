Серьезное ДТП парализовало половину Иркутска 17:19, 10 января 2018 г.



Сегодня днем на одном из самых проблемных транспортных участков города - пересечении улиц Челнокова и Маяковского - столкнулись два рейсовых автобуса. ПАЗ 37-го маршрута и низкопольный МАЗ, который следовал по маршруту №6.

В салоне общественного транспорта были люди. Два пассажира получили незначительные травмы, пострадавших увезли на скорой в травмпункт. Автобусы перекрыли трамвайные пути и несколько полос проезжей части. Возникли серьезные пробки со всех направлений: со стороны Глазковского моста, вокзала, а также улицы Маяковского. На месте работали автоинспекторы, они регулировали движение.