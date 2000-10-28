Стая бродячих собак напала на трехлетнего мальчика в Усолье-Сибирском 17:17, 10 января 2018 г.



Спастись мальчику помогли прохожие. Чем закончилась встреча ребенка и опасных животных? И как обстоят дела с отловом собак в городе химиков? Расскажем далее.

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Маленький Вадим до сих пор с волнением вспоминает ту прогулку. От испуга постоянно плачет. Тогда он, как всегда, вышел с бабушкой во двор, на детскую площадку, что на улице Луначарского в родном Усолье-Сибирском. Внезапно появилась огромная стая собак. 13 животных набросились на ребенка. Все произошло в одну секунду. Пожилая женщина не успела отреагировать. "Вижу, что одна собака его за ногу тащит, а две собаки за ручки. Хорошо, что они его не укусили. А он распластался вот так и кричит", - рассказывает Юлия Прокопьева, бабушка пострадавшего мальчика.

Собаки протащили мальчика по земле несколько метров. Прокусили одежду. На помощь пришли прохожие. Разогнали бездомных зверей.

В семье рассказывают: этот случай не единичный. Агрессивных животных в городе химиков становится все больше. В мэрии об этом знают и объясняют: отлов проводят согласно плану. "К сожалению, средств не всегда достаточно. Количество собак значительно превышает то число, которое заложено в контракте", - сказал Дмитрий Тютрин, заместитель мэра г.Усолье-Сибирское.

Кстати, ту самую стаю собак уже поймали и поместили в приют. Но жители гулять с детьми все равно опасаются. А у маленького Вадима, который раньше так любил игрушечных собак, живые теперь вызывают только страх.