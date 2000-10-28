В отношении мужчины, похитившего девочку в Иркутске, возбуждено уголовное дело 17:13, 10 января 2018 г.



Шокирующий случай. Мужчина на автомобиле похитил девятилетнюю девочку в поселке Березовый Иркутского района. Сейчас его уже задержали, а с ребенком работают психологи.

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Бутылка с крепким алкоголем и детский сок. Именно это было обнаружено на заднем сиденье автомобиля, в котором мужчина прятал ребенка. Он похитил девочку на одной из улиц и привез ее в лес.

О происшествии в полицию сообщил иркутянин Александр Фомин. Мужчина с балкона увидел, как незнакомец насильно посадил школьницу в машину и увез ее. В городе сразу объявили план-перехват. Через некоторое время сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы, заметили машину, подходящую под описание. В автомобиле были мужчина и ребенок.

Сергей Бортоев, старший сержант ОВО Росгвардии по г.Иркутску: По пути следования увидели автомобиль, отдельно стоящий в лесу. Госномер был совершенно другой. Подъехали, автомобиль проверили, увидели мужчину.

Роман Башинов, сержант ОВО Росгвардии по г.Иркутску: При нашем появлении мужчина начал дергаться, оказывать сопротивление. Девочка была очень напугана. Мужчину задержали, он попытался скрыться. Надели на него наручники.

Мужчина был пьян. Это показала экспертиза. "Возбуждено уголовное дело в отношении одного из жителей поселка Березовый Иркутского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 уголовного кодекса и пункта б части второй статьи 132 УК РФ. Это насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сообщил Максим Максимов, руководитель следственного отдела по Иркутскому району следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Мужчине 39 лет. Девятилетняя девочка дома, но ей потребовалась помощь психологов. Ребенок воспитывается в благополучной семье. А иркутянина Александра Фомина, вовремя обратившего внимание на происшествие, полиция в ближайшее время намерена наградить.