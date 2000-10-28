Имя героя Павла Скороходова присвоено Иркутскому кадетскому корпусу 15:36, 10 января 2018 г.



Равнение на героя. Речь идет об особенном человеке, первом среди уникальных, одном из лучших среди солдат высшей калибровки. Его лицо гражданские люди увидели только после гибели. Человек, для которого рисковать жизнью под обстрелами боевиков и террористов - это не героизм, а трудовые будни. О защитнике государства, имя которого теперь носит Иркутский кадетский корпус, Павле Скороходове наш следующий материал.

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Работает спецназ. Не жалея сил, здоровья и даже собственной жизни. А задачи, которые выполняют отряды специального назначения ФСБ России "Вымпел", порой кажутся невозможными. Так, 1 сентября 2004 года в Беслане бойцы подразделения "В" выносили детей из школы, закрывая их собственными телами от пуль, как щитом. Бросались грудью на гранаты, несли большие потери, но бесстрашно шли в бой. Одним из таких бойцов был Павел Скороходов. За проявленный героизм его наградили медалью "За отвагу". За время несения службы у Павла было еще много боев на Северном Кавказе и наград: "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями Жукова и "За спасение погибавших".

Где рождаются герои? Павел Скороходов родился в Шелехове. Еще в школьные годы он проявлял интерес к спорту, во всем и всегда был первый: конькобежный кружок, волейбол, лыжи, рукопашный бой, кикбоксинг, бодибилдинг, армрестлинг. Так же и в Рязанском высшем военно-десантном командном училище. После окончания единственный из всего выпуска и единственный за всю историю Шелехова попал в центр специального назначения "Вымпел" ФСБ России. Это элитарное подразделение, куда попадают исключительно калиброванные солдаты.

Настал период быть первым в бою. Однажды, рискуя жизнью, почти вслепую передвигаясь по минному полю, Павел первым бросился на помощь подорвавшемуся на фугасе сослуживцу. Как родного брата Павел нес несколько километров на руках раненого товарища до вертолета. "Мне повезло больше, потому что Павел был рядом. Он первым пришел мне на помощь. Благодаря этому я живой", - говорит Константин Скороходов, сослуживец.

Через некоторое время практически на этом же месте при исполнении боевого задания погиб подполковник управления ФСБ России, начальник группы спецназначения "Вымпел" Павел Скороходов. На его долю выпала последняя награда - посмертно "Орден мужества".

Он похоронен в подмосковной Балашихе на аллее памяти вместе с другими героями, погибшими при исполнении боевых задач. В лицее, где учился Павел, поместили памятную табличку, а в декабре 2017 по инициативе регионально следственного комитета было принято решение присвоить Иркутскому кадетскому корпусу имя Павла Аликовича Скороходова. Теперь кадеты с гордостью будут нести знамя героического земляка и в своих поступках равняться на него. А, по словам родителей Павла, они потеряли одного сына, но сейчас берут под опеку десятки, а может, и сотни будущих защитников государства. "Мы будем дружить с кадетским корпусом, будем помогать. Посмотрела на то, какие серьезные ребята там, многие без родителей. Мы будем принимать активное участие в их судьбах, это я вам обещаю", - сказала Ольга Скороходова, мама Павла Скороходова.

У Павла остался сын Егор, он делает успехи в учебе и спорте. И на вопрос: отпустите ли сына, рискуя жизнью служить в спецподразделении, его мама ответила однозначно: "Он пойдет в спецназ. И это будет его выбор. Каждый человек рождается со своим характером. И если это будет его выбор, я как мать буду его поддерживать всячески. И разделю все, что за этим стоит".