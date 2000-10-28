Жители поселков под Ангарском оказались отрезанными от внешнего мира 18:30, 09 января 2018 г.



Жители поселка Ударник под Ангарском не могут выбраться из снежного плена. Дороги просто исчезли из-за большого количества осадков. Пытаясь выехать в областной центр, в пути застревали десятки машин. А ведь больше жителям отступать некуда. Еще в прошлом году в Мегете закрыли единственный автомобильный переезд. С очевидцами встретилась съемочная группа программы "Новости".

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Новогодний подарок жителям поселков под Мегетом преподнесла погода. Снегом завалило все дороги еще в конце декабря. Тогда в зимнем заточении оказались 12 машин. Виктор был в одной из них. "Еле проехал, откапывался. Еще семь машин помогали, выталкивали меня. Потом вечером ехал, по-моему, легковые, которые за мной шли, вообще не проехали", - рассказывает мужчина.

Праздник встретили в тепле. Но все выходные дни жителям поселков Ударник и Зуй пришлось провести дома. И сегодня выехать на работу в Иркутск не решились. Дело в том, что, после того как в Мегете закрыли виадук, у автовладельцев осталось два пути до областной столицы. Один через Ангарск. Но это плюс 25 километров в пути. Второй - более короткий - по старому московскому тракту через Батарейную и Боково. Именно эту дорогу, жалуются жители, совсем не расчищают. Даже грузовые машины застревают в тоннах снега. "Давайте дорогу-то чистите. Ну раз у вас моста нет, переезд вы сделать не можете никакой. Получается, что мост экстренно сломался. Ну это бюрократическая структура, надо с Москвой связаться. А как вот сюда скорая будет попадать и пожарка? Это до сих пор неизвестно", - возмущается Виктор Сушаков, житель пос.Ударник.

В администрации Ангарского городского округа поясняют: убирать снежную дорогу через Батарейную будут только по договоренности с представителями частного бизнеса. Тем временем муниципальная техника уже начала расчищать проезд до Ангарска от поселков Зуй и Ударник. "В рамках заключенного муниципального контракта в настоящее время осуществляется уборка улиц. Это Ударник, Зуй, Сибизмир и улицы Долгожданная, Вечерняя, Ангарская. Работы на этих объектах будут выполнены до конца сегодняшнего дня. Дорога до Ангарска, до Зуя будет вычищена до конца недели. То есть к работам приступят послезавтра", - заверил Алексей Хлестов, начальник управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа.

А вот тот самый виадук, который стал камнем преткновения для местных жителей. Единственный автомобильный переезд, соединяющий Мегет и отдаленные поселки, закрыли в середине ноября. С тех пор жители живут надеждой. Сначала мост пообещали открыть в конце декабря. Но обследование показало, что проблемы у сооружения гораздо серьезнее, чем ожидалось.

Рабочие укрепляют каркас при помощи дополнительной конструкции. В ближайшее время здесь планируют запустить хотя бы реверсивное движение легковых автомобилей. Что будет с переездом дальше, покажет полная экспертиза. Если принятых мер будет недостаточно, мост придется полностью перестраивать. А это минимум два года. Но даже если его откроют, грузовым машинам сюда путь закрыт. А по заснеженным дорогам путь опасен. Сегодня на борьбу со стихией вышли машинисты соседних предприятий. "Снега много, замело все. Считайте, ковш три метра, и еще надо хотя бы три метра, чтобы машины разъехались", - говорит Алексей Анисин, машинист.

Одна колея. Маршрут только для опытных водителей. Но жители и этому рады. Только вот переживают, что на дорогу заброшенный тракт будет похож недолго. До следующего снега.