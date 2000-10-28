Жители деревни Вершина Тутуры вынуждены экономить электричество 17:28, 09 января 2018 г.



В деревне Вершина Тутуры Качугского района дождались пересчета тарифа на выработку электроэнергии. Это значит, что в эвенкийскую деревню собираются завезти 30 тонн топлива вместо 10. А со второго полугодия свет планируют давать не на три часа в сутки, а на девять. А как приходилось экономить населению до введения новых правил?

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В деревне Вершина Тутуры научились справляться с домашними делами за короткое время. Электричество здесь дают всего на несколько вечерних часов. В такие дни, как сегодня, когда в деревне гости из областного центра, свет включили еще днем.

Электричеством деревню обеспечивает дизельная станция. Совсем недавно купили новое оборудование. Но вся проблема в топливе. Даже когда в деревню привозили годовой запас, рассчитывать на круглосуточное электроснабжение не приходилось. Тарифы не пересчитывали несколько лет. Поэтому топливо использовали экономно. А без электричества не будет и связи. Телефоны здесь только стационарные. Пользоваться мобильными нет смысла: сети все равно нет. "По сравнению с прежними годами, лет хотя бы десять назад, раньше у нас была одна рация. Приедешь оттуда на лошади, а телеграмма только пришла. Сейчас со связью получше. У нас порядка 15 домашних телефонов. В деревне установлено три таксофона", - рассказывает Ирина Рудых, глава администрации Вершино-Тутурского сельского поселения.

Таксофон, которым активно пользуются местные жители, находится в школе. Она для деревенских настоящий центр жизни. Есть интернет. Отличие от любой другой школы Иркутской области в том, что дополнительно дети изучают эвенкийский язык, без этого невозможно сохранить традиции коренного народа. При этом в деревне общаются на русском. Чтобы вернуть эвенкийскую речь в обиход, учитель Татьяна Станиловская даже поменяла специальность. "По образованию я учитель-технолог. Эвенкийский язык я сама учу. Мне просто интересно. Сначала сама начинала учить, потом, когда у нас ушел на пенсию учитель эвенкийского языка, некому было вести, я взялась попробовать. Так и осталась вести", - говорит Татьяна Станиловская, учитель школы д.Вершина Тутуры.

Директору школы Андрею Хорищенко тоже пришлось в свое время поменять направление. В середине 90-х уроженец Качуга вел в школе курс охотоведения. Затем начал преподавать биологию, ОБЖ. Сейчас уже четвертый год руководит учебным заведением. "Душа болит у каждого из нас за всех детей. Естественно, за собой ощущаешь огромный груз ответственности: их здоровье, получение образования", - делится Андрей Хорищенко, директор школы д.Вершина Тутуры.

Пока есть школа, деревня живет. Население здесь небольшое - чуть меньше 200 человек. Но каждый держится за свое место и не собирается менять привычный уклад жизни на городские блага. Ведь уехать от родной тайги сложно. "Я без тайги не могу. Я все хребты обхожу, когда надо. Со мной никто не хочет ходить, потому что я далеко хожу. Рыбалка, охота, орешник - вот этим и живем", - признается Любовь Матвеева, житель д.Вершина Тутуры.