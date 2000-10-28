Байкальским омулем, несмотря на запрет, продолжают торговать 17:19, 09 января 2018 г.



С нового года вся торговля омулем вне закона. Об этом заявляли в Росрыболовстве еще в ноябре 2017-го. И даже грозили предпринимателям реальными тюремными сроками. Но что поменялось с января этого года и исчез ли байкальский деликатес с прилавков?

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Не только не исчез с прилавков, но и появился в новом виде. Омуль сейчас купить едва ли не проще, чем любую другую рыбу. Обычный супермаркет. На полке среди сельди и горбуши пресервы из байкальского эндемика. Товар запретный. Ведь, по словам руководства Ангаро-Байкальского Росрыболовства, с нового года подобной продукцией торговать нельзя. Но этот омуль оказался не простым, а научным. Это выяснилось, когда мы позвонили производителю в Бурятию. "Омулевая продукция Большереченского завода, которая используется в научных целях. Мы его приобрели по аукциону и имеем право им торговать, насколько я помню, до 1 мая. Его используют в научных целях. Его ловят, его потрошат, выращивают мальков, выпускают в Байкал. Потом, когда они проводят эти процедуры, Байкалрыбвод устраивает аукцион по выкупу. Мы выкупили это сырье и на нем работаем", - сообщила Евгения Овчинникова, директор завода по производству рыбной продукции.

В Байкальском филиале Главрыбвода подтвердили: таким образом омуль мог попасть на прилавки и ничего криминального в этом нет. Это та рыба, икру которой использовали для разведения мальков. "Вот научная рыба, она 100% уничтожается. Рыба, которая заготовлена на воспроизводство, согласно законам Российской Федерации поступает через торги в продажу, ну не в продажу, а поступает... Объявляется конкурс на эту рыбу, и кто заявляется, то ее и выкупает", - пояснила Леонид Михайлик, начальник ФГБУ Главрыбвод.

Таким образом, уже после введения моратория на прилавки попало около 9 тонн вполне законного омуля. Не исчез деликатес и из меню общепита. Заходим в первое попавшееся кафе, отдельной строкой в меню традиционный сагудай. Официанты даже и не подозревают о каком-либо запрете на рыбу.

На городском рынке не покупатели присматриваются к рыбе, а продавцы присматриваются к покупателям. На диалог идут неохотно, осторожничают. Цена запретного товара впечатляет. 650, 750, 850 рублей за килограмм. Кто-то говорит, что распродает прошлогодние запасы, кто-то, наоборот, подчеркивает свежесть своего товара. Но найти деликатес в Иркутске не составляет никакого труда. Именно поэтому кажутся пророческими слова Владимира Путина об эффективности подобных запретов, которые действуют только на бумаге. "Естественно, надо бороться за экологию. У нас вот запрет на черную икру, допустим, он как реализуется? Плохо! Потому что на всех рынках черной икры полно. То же самое по омулю, если он истребляется, его надо защитить, надо на какой-то период ввести мораторий", - заявил президент РФ.