В Иркутской зоогалерее может появиться новая семейная пара 17:05, 09 января 2018 г.



От Питера до Москвы. А далее в Иркутск в собственной корзинке. В зоогалерее пополнение - маленький сурикат Констанция. И, казалось бы, это не такое редкое животное, чтобы стать героиней программы "Новости", но история приезда суриката очень романтична. Или может такой стать. О Констанции и других новостях зоогалереи расскажем далее.

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От них ждали любви и детей, но они отказывались любить друг друга. Потому что оба суриката, которые живут в Иркутской зоогалерее, оказались мужского пола. Хотя и долго скрывали это - у сурикатов есть такая особенность. И тогда из Питера в Иркутск отправили нового представителя этого вида. Двухмесячная Констанция, возможно, выберет в спутники жизни одного из обитателей галереи. Если, конечно, пол позволит. "Мы надеемся, что все-таки это окажется девочка. По всем признакам, 95% - это девочка. И мы подтверждаем, и заводчики очень опытные говорят, что это девочка. Немножко подрастет, месяца два поживет отдельно и потом пойдет выбирать себе мужа из наших двух самцов", - рассказывает Людмила Ивушкина, координатор Иркутской зоогалереи.

Другие животные, о которых мы рассказывали в прошлом году, чувствуют себя прекрасно. Лисички-фенеки, родившиеся совсем недавно, подросли и вышли к посетителям. Они спокойные и дружелюбные. Шимпанзе Лея успела набрать почти 7 килограммов веса и повзрослела. По прежнему дружит с котом Бобби, которого вырастила сама. Она теперь учит гостей правилам этикета за столом. Друг Леи Бобби стал взрослым и довольно суровым котом. К посетителям зоогалереи лоялен в отличие о попугая какаду, который при каждом удобном случае высказывает о них свое мнение.