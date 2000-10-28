В кафе иркутского железнодорожного вокзала у мужчины украли миллион рублей 14:26, 09 января 2018 г.



Проспал миллион. Посетитель одного из кафе в районе иркутского железнодорожного вокзала уснул за столом, а когда проснулся не нашел своей борсетки с деньгами.

На кадрах камеры наблюдения видно, как посторонний аккуратно подходит к столу, убеждается, что мужчина спит, и забирает его имущество. Позже выяснилось, что в сумке у жителя Улан-Удэ находился миллион рублей наличными, о краже которого он и сообщил полицейским. Уже через несколько часов сыщики выяснили: к краже могут быть причастны двое граждан без определенного места жительства. Их личности установили, составили ориентировку. Главный фигурант уголовного дела - неоднократно судимый мужчина. На свободе он пробыл совсем недолго. Вышел из тюрьмы около месяца назад. Украденный миллион злоумышленники не успели потратить полностью. Большую часть вернули законному владельцу. Сейчас следователи опрашивают свидетелей. За совершение кражи в особо крупном размере мужчинам грозит тюремный срок до 10 лет с выплатой штрафа в миллион рублей.