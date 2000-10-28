"Байкал-Энергия" на выезде обыграла "Уральский трубник" 14:20, 09 января 2018 г.



Команды встречались 8 января в Первоуральске. Счет открыли хозяева уже на 4-й минуте матча. "Бело-синие" быстро отыгрались. Потом сценарий повторился. Первоуральцы забил еще гол. На него ответил иркутянин Тимофей Безносов. А после Павел Дубовик вывел гостей вперед. Но перед самым перерывом хозяева смогли отыграться - 3:3.

Во втором тайме "бело-синие" продолжили атаковать и результативно: дубль оформил Павел Дубовик. Пятый мяч в ворота хозяев отправил Никита Иванов. "Трубник" попытался отыграться, забив на 90-й минуте гол. Но это их не спасло. Игру осложняли погодные условия. Шел сильный снег и ветер. "Где-то у нас и силенок, и эмоций на игру не хватало. И мастерства не хватало. Не знали, как вскрывать соперника. И то, что второй тайм игра шла до гола. И четвертый гол пропустили. Надломились немножко", - прокомментировал Алексей Жеребков, главный тренер ХК "Уральский трубник".