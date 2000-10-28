Скульпторы из Иркутской области заняли первое место на конкурсе "Вифлеемская звезда" 14:15, 09 января 2018 г.



Скульпторы из Иркутской области Иван Зуев и Евгений Бархатов стали лучшими на конкурсе ледовых фигур "Вифлеемская звезда". Двенадцатый рождественский фестиваль проходил в Екатеринбурге в первую неделю нового года. Всего участвовали 17 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Казахстана.

Тема этого фестиваля была связана с историей России и православием: "Рождество Христово", "1943 год Великий перелом", "Столетие гибели святой Царской семьи и новомучеников Церкви Русской". Команда из Иркутской области представила композицию под названием "За Россию!". Второе место получили мастера из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга с работой "Дом Ипатьева". Третье место у команды из Новоуральска с композицией "Рождественский сон".