Иркутские дайверы встретили Новый год на дне Байкала 14:12, 09 января 2018 г.



Уже по традиции они установили под водой елку - на глубине 10 метров. А тяжелое снаряжение для дайвинга украсили карнавальными костюмами, масками и париками.

Водить хоровод под толщей ледяной воды не только непросто, но и опасно. Специалисты поясняют: нужно бороться с сопротивлением воды, удерживать одну глубину погружения. К тому же дайверское снаряжение пришлось утяжелить, чтобы вода не выталкивала людей на поверхность. К слову, при сильном морозе может перемерзнуть регулятор и воздух начнет неконтролируемо выходить из баллонов. Поэтому на берегу подводного Деда Мороза и его компанию страховали друзья. Праздничное погружение прошло успешно, в воде нарядные дайверы провели 40 минут.