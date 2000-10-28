Новогодние каникулы: где и как можно отдохнуть 14:56, 29 декабря 2017 г.



Для детей и взрослых после Нового года начинается волшебное время зимних каникул. Чтобы отдохнуть с семьей и друзьями, времени более чем достаточно: выходные дни продлятся до 9 января. Как раз в этот период в Иркутске происходит много всего интересного и по-настоящему сказочного. Представления, концерты, уличные новогодние забавы. Все это повторится только через год. А поэтому мы расскажем вам, куда и когда стоит поспешить во время каникул.

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Те, кто еще не рассказал все стихи и пожелания Деду Морозу, смогут сделать это в новогодние каникулы прямо в центре города, в сквере Кирова. Резиденция главного зимнего волшебника будет работать здесь до Рождества.

А еще бородатого старца можно увидеть и в загородном музее "Тальцы". Здесь как всегда много развлечений: ледяные горки, катание на санках, выставка снежных фигур.

Также для тех, кто любит снежные зимние просторы, целый остров развлечений на Якоби: два катка, ледовый городок, елка и лабиринты.

Ну и, конечно, неотъемлемая часть волшебного зимнего времени - новогодние спектакли и концерты. В театре юного зрителя каждый день минимум по три спектакля. Для самых маленьких зрителей "Карнавал в лесу". Эту сказку приготовил театр кукол "Аистенок". Новогодние представления будут и на сцене музыкального, драматического и Иркутской областной филармонии.

А еще на новогодних каникулах можно сходить в контактный зоопарк. Покормить животных и покататься с безопасной горки.

Ну а тех, кто любит быструю езду, коньки и лыжи, ждет ледовый городок в Солнечном. Но там зимняя сказка будет еще долго - до наступления весны.